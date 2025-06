Ndour causa un rigore ma l'ex viola Munteanu lo sbaglia. L'Italia U21 parte bene all'Europeo

Si è giocata questa sera la prima gara del girone della Nazionale italiana agli Europei Under 21. In campo dall'inizio Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, che ha disputato la gara per intero.

Il match è stato sbloccato da Tommaso Baldanzi, mentre l'ex viola Munteanu ha fallito un rigore allo scadere della prima frazione. Buona la prima per la Nazionale di Nunziata che nella gara d’esordio dell’Europeo di categoria batte la Romania 1-0. Match non semplice per gli Azzurri che accelerano a metà primo tempo grazie alla rete segnata al 26’ da Baldanzi. Koleosho colpisce il palo e prima del break Desplanches para un rigore a Munteanu. Nella ripresa gol annullato a Stoica, altro palo colpito da Baldanzi. Poi l’Italia gestisce e porta a casa la vittoria.

Per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, una buona occasione - un tiro da fuori area che finisce sul fondo - e un rigore causato. Nel recupero del primo tempo infatti l'ex Benfica atterra in area Ignat cercando di rinviare il pallone e l'arbitro, con l'ausilio del Var, indica il dischetto.

Zero minuti per Bianco, mentre quasi 10 per l'ex gigliato Kayode. La situazione del gruppo A vede gli Azzurrini primi a 3 punti con la Spagna. Prossimo appuntamento sabato 14 giugno alle 21:00 contro la Slovacchia.