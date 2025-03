L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La partita di ieri ha dato dei segnali, primo su tutti la reazione della Fiorentina al momento negativo e alle conseguenti critiche. Tuttavia manca continuità, Palladino deve risolvere il problema dei secondi tempi perché non sempre ti può andare bene come ieri. A livello di palleggio ho vito coraggio e personalità, ma se ci sarà una vera svelta lo capiremo domenica”.

“Reparto difensivo super. Gud non andava tolto”

Poi ha aggiunto: “Mi è piaciuto molto il reparto difensivo, dove tutti hanno fatto benissimo le preventive e affrontato nel modo giusto gli uno contro uno. Ho visto poi un Fagioli straordinario nel dettare i tempi di gioco, oltre al solito Kean che ormai conosciamo. Gudmundsson secondo me ha giocato una partita normale, ma quel gol può aiutarlo a trovare fiducia. Per questo motivo non l'avrei mai tolto, ha bisogno di mettere più minuti possibili nelle gambe”.