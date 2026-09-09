Aliboni: "Orgoglioso dei ragazzi, continuando così ci toglieremo grosse soddisfazioni"

La Fiorentina Primavera esce sconfitta dalla finale di Supercoppa Primavera, battuta per 4-3 dall'Atalanta al termine di una partita per cuori forti. Al termine dei 90 minuti, il tecnico viola Alessio Aliboni ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Non posso che dire che sono orgoglioso di loro: se conosco il mister, e lo conosco, lui penserà questo".

Orgoglio per la prestazione

Il vice di Andreazzoli ha poi proseguito: "I ragazzi hanno fatto un'ottima partita e con un po' più di fortuna potevamo portarla a casa. Gli episodi, anche oggi, non sono girati a nostro favore. Se continuiamo in questa direzione, a fare la prestazione, ci toglieremo grosse soddisfazioni. Ne sono sicuro e lo dirò anche ai ragazzi".