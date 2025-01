Kouame verso Empoli, ma non con la formula desiderata. Una condizione che rende possibile l'addio alla Fiorentina

Giornata particolarmente intensa in casa Fiorentina, in entrata e in uscita. Un'altra pista importante riguarda l'eventuale cessione dell'attaccante ivoriano Christian Kouame, pronto a vestire la maglia dell'Empoli. Le volontà ci sono, da entrambe le parti.

Kouame verso Empoli. Una formula non definitiva

Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione. Domani può arrivare la chiusura per vedere Kouame a Empoli. Da chiarire la formula: la piazza toscana è l'unica gradita dall'ivoriano in caso di impossibilità di trasferimento a titolo definitivo, perché permetterebbe di non cambiare residenza. Si sta infatti indirizzando una trattativa basata sul prestito secco.