Sembrava tutto apparecchiato per una gran serata, con un doppio vantaggio firmato da Gudmundsson (e Thiaw) e il solito Kean, con una Fiorentina spumeggiante. Ma poi il ritorno del Milan, con diversi svarioni difensivi e le reti di Abraham e Jovic. Poi mille occasioni da una parte e dall'altra, con il 2-2 finale che porta la Fiorentina alla pari con Lazio e Roma, per ora avanti per classifica avulsa ma ovviamente tocca sperare nei risultati delle altre.

La CLASSIFICA completa: Inter 68, Napoli 64, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Fiorentina 52, Roma 52, Lazio 52, Milan 48, Udinese 40, Torino 39, Genoa 38, Como 33, Verona 30, Cagliari 29, Parma 27, Lecce 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15

