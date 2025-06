FOTO: Ranieri va in vacanza e si porta ancora dietro gli acciacchi della Nazionale

La sua prima presenza in Nazionale Luca Ranieri l'ha chiusa con un'uscita anzitempo dal campo dopo una brutta botta presa da un calciatore moldavo. Il difensore viola è partito poi subito dopo per le vacanze e dai social, risulta portarsi ancora dietro gli acciacchi azzurri, vista la fasciatura ancora presente in zona ginocchio. Per Ranieri però la nuova stagione dovrebbe partire regolarmente da inizio ritiro.

