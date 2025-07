Giuseppe Iachini ha rilasciato un'intervista a Radio Marte, nella quale ha toccato temi vicini al suo passato come allenatore della Fiorentina, nell'ambito delle voci di mercato che vedrebbero Federico Chiesa tornare in Serie A.

“Chiesa con me alla Fiorentina ha disputato una delle sue migliori stagioni, segnando 11 reti: non posso che parlarne molto bene sia come ragazzo che come calciatore. Quando ero il suo tecnico ha saputo interpretare più ruoli, giocando largo sia sulla destra che sulla sinistra, ma anche da seconda punta. Ha grande tecnica in velocità e un gran tiro, inoltre è molto motivato e questa stagione ci saranno i Mondiali: vedrei molto bene un suo ritorno in Italia. Sento dire tante cose su di lui: io l'ho chiamato, Federico sta molto bene fisicamente, non a caso il Liverpool non è convinto di lasciarlo andare via".