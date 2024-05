Su La Gazzetta dello Sport si analizzano le chance delle italiane di arrivare in finali europee, a pagina 34: “Andiamo in finale!” e in occhiello: “Dopo l'andata si può essere ottimisti: i nerazzurri e i viola hanno i mezzi per superare Marsiglia e Bruges. Vediamo come”.

A pagina 35: "Fiorentina migliore con Nzola, Belotti e una difesa coperta".