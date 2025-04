“Il cambio di modulo non l'ha agevolato. L'avevamo preso per fare un ruolo diverso, che nel 3-5-2 non è previso”. Parole di Raffaele Palladino sul conto di Nicolò Zaniolo, attaccante arrivato in prestito a gennaio e il cui riscatto appare ad oggi uno scenario alquanto improbabile visti lo scarso rendimento e anche l'atteggiamento, spesso nervoso, che ha mostrato quand'è stato chiamato in causa.

Una mossa di Pradè… ma Palladino?

Ciò che sorprende, però, sono proprio le parole di Palladino. Dichiarazioni che sollevano legittimi dubbi sul senso dell'operazione Zaniolo, e sulle valutazioni che allenatore e dirigenza hanno fatto nel momento in cui l'hanno ingaggiato. Non è difficile pensare che si sia trattata di una mossa di Pradè, il cui interesse per il calciatore non è mai stato un mistero, ma pare assurdo che l'allenatore non abbia avuto voce in capitolo. Era chiaro che prima o poi Palladino sarebbe tornato al 3-5-2, modulo desiderato fin da inizio stagione ma la cui attuazione è stata rimandata per ovvie ragioni d'organico. Inoltre, che senso aveva ingaggiare un esterno (perché così Palladino vede Zaniolo, anche se per caratteristiche non lo è più da almeno cinque anni) quando tutti gli altri erano stati giustamente venduti?

Un'opportunità mancata e un futuro già scritto

L'impressione è che l'operazione Zaniolo sia stata fatta esclusivamente per opportunità, magari con la speranza che il ragazzo potesse ritrovarsi e dare un contributo alla causa contando anche sulla sua esperienza. Da qui anche la scelta di inserirlo in lista UEFA sacrificando un Pablo Marì che, ad oggi, forse avrebbe fatto molto più comodo. Ad ogni modo, salvo clamorosi colpi di scena (un gol come quello contro il Feyenoord ai tempi della Roma? Non lo rifiuteremmo), il futuro di Zaniolo è lontano dalla Fiorentina. Pensarci prima, cercando magari un vice Kean, poteva essere un'opzione.