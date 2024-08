Tuttosport: 35 milioni, al netto dei mal di pancia di Commisso

Non ci sono i quotidiani in edicola quest'oggi, perché ieri era Ferragosto e i giornalisti della carta stampata non lavoravano. Però ci sono i siti dei giornali che sono comunque aggiornati.

Ora la Juventus può affondare per Nico

Sulla squadra viola leggiamo un articolo dal titolo: “Nico Gonzalez, ora la Juve può affondare il colpo: Gudmundsson va alla Fiorentina!”. Sottotitolo: “In via di definizione l'arrivo dell'islandese a Firenze, si sblocca l'affare in entrata per il club bianconero”.

35 milioni

Articolo che inizia così: “La Juventus può affondare il colpo per Nico Gonzalez. La questione legata all'argentino della Fiorentina era nota: l'attaccante spingeva fortemente per andare in bianconero, il club viola - al netto dei mal di pancia di Commisso rassicurati come sempre dai milioni bianconeri, stavolta 35 - aveva bisogno di assicurarsi prima il sostituto dell'attaccante per poter dare il via libera”.