Più titolari rispetto a quanto visto contro il Leicester. La Fiorentina che giocherà stasera contro il Nottingham Forest, scenderà in campo sicuramente con una squadra maggiormente competitiva rispetto a quella vista domenica scorsa.

Prove di tridente

Da seguire le gesta dell'ormai famoso tridente gigliato, composto da Gudmundsson, Dzeko e Kean, con i primi due che avranno possibilità di svariare e il terzo che dovrà fare da punto di riferimento centrale.

La spinta sulle fasce

La Fiorentina dovrebbe garantirsi anche più spinta sulle fasce con il ritorno in campo dall'inizio di Gosens e Dodô che saranno i titolari sulle corsie esterne anche per la prossima stagione.

A quando l'esordio di Sohm?

L'ultimo arrivato in casa viola si unirà al gruppo in Inghilterra già da quest'oggi ma, ovviamente, non sarà di certo della partita contro il Nottingham. Possibile però che faccia uno spezzone di gara nell'ultimo match che i gigliati giocheranno in Inghilterra ad Old Trafford contro il Manchester United sabato prossimo.