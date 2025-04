Biraghi e il colpo di fulmine col Torino: Con una piccola somma diventerà tutto granata

Un paio di mesi fa circa, Cristiano Biraghi ha lasciato la Fiorentina per unirsi al Torino.

In cima alle gerarchie

L'ex esterno sinistro viola ha scalato rapidamente le gerarchie al Toro, al punto da venire eletto come una delle guide dello spogliatoio. E ha aiutato, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, il gruppo a compiere un importante salto di qualità sul piano della mentalità.

Colpo di fulmine

Un colpo di fulmine quello nato tra Biraghi e il Torino tanto che, scrive ancora la ‘rosea’, la dirigenza granata non aspetterà che si verifichino le condizioni per trasformare il diritto in obbligo di riscatto, per acquisire il cartellino del giocatore a titolo definitivo.

Del resto basta un milione di euro al club di proprietà di Urbano Cairo per poter acquisire il calciatore.