FOTO - Le telecamere svelano il ‘pizzino’ di Palladino. Sono due i cambi rimasti solo nella mente dell’allenatore della Fiorentina

Pochi istanti prima dell’inizio del secondo tempo di San Gallo-Fiorentina la regia di Sky ha inquadrato la panchina della Fiorentina e zoommato su un foglietto con le indicazioni predisposte per il secondo tempo viola dal tecnico gigliato Raffaele Palladino.

I giocatori cerchiati e le scelte di Palladino

Nella curiosa e interessante inquadratura si legge in cima all’appunto la dicitura: ‘Secondo tempo se si perde’, con sotto la formazione della Fiorentina e con cerchiati i cambi da operare nella seconda frazione che erano stati progettati e prospettati dall’allenatore viola.

I cambi da operare… ma poi si scatena Ikone. I calciatori viola risparmiati

I cerchiati Comuzzo, Beltran e Cataldi sono entrati tutti nella ripresa: il primo ha sostituito Moreno a fine primo tempo mentre gli altri due hanno fatto il loro ingresso al 63’, prendendo il posto di Adli e Bove. Non c’è stato invece spazio per Andrea Colpani e Domilson Dodô. La grande vena di Ikone, che nella ripresa ha segnato due gol, ha spinto Palladino a lasciare in campo il francese. Col 2-3 segnato al 69’ il tecnico viola ha scelto poi di tenere a riposo anche Dodô, inserendo Gosens per uno stanco Biraghi all’83’ e poi Parisi per un esausto Sottil due minuti dopo.

La foto del pizzino viola