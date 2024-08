Terracciano declina ufficialmente l'offerta del Monza. Dualismo con De Gea in vista

Come riporta Radio Bruno, Pietro Terracciano ha ufficialmente rifiutato l'offerta giunta da Monza per lui. La società brianzola ci aveva provato per lui quando la Fiorentina aveva chiuso l'affare De Gea, ma il portiere viola ha deciso di continuare ancora a Firenze.

Rinnovo in vista per lui e un dualismo con De Gea che potrebbe caratterizzare la prossima stagione. Molto conterà anche la condizione fisica dell'ex portiere del Manchester United arrivato da svincolato.