Cagliari e Udinese non aiutano la Fiorentina: Palladino e Juric adesso sono vicinissimi a Italiano. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena terminate le due gare del pomeriggio di Serie A tra Udinese e Torino e Monza e Cagliari. Purtroppo, entrambi i risultati non sono stati favorevoli alla Fiorentina. Il Torino, infatti, ha superato l'Udinese per due reti a zero, gol di Zapata e Vlasic. Mentre il Monza ha battuto il Cagliari di Ranieri per 1-0 con rete di Daniel Maldini su punizione.

Balzo in avanti per Monza e Torino

Con queste vittorie, sia Torino che Monza si fanno sotto alla Fiorentina, che - con la partita da giocare contro l'Atalanta - resta solo un punto sopra i brianzoli e due davanti ai piemontesi. Imperativo vincere domani per ristabilire le distanze; a seguire la NUOVA CLASSIFICA:

La posizione della Fiorentina non cambia, ma adesso ci sono due contendenti all'Europa

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Monza 42, Torino 41, Lazio 40, Genoa 33, Udinese 27, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Lecce 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.