"Il Club Brugge è una squadra giovane, ma i giocatori sono già nel mirino dei top club. Ecco chi deve tenere d'occhio la Fiorentina"

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Vincenzo Sollitto, esperto di calcio belga, in vista di Fiorentina-Club Brugge di giovedì sera: "Il cambio in panchina che c'è stato ha dato una scossa importante alla squadra. Vanaken, insieme alla punta Igor Thiago, sono il giocatori più pericolosi di una formazione che fa della propria parte centrale il suo punto di forza

Vanaken può svariare molto in attacco, passando da un classico 4-3-3 a un 4-2-1-3 molto offensivo. La punta brasiliana è un 2001, molto forte fisicamente. All'attivo ha 27 goal. Son tutti giocatori giovani, ma questo non deve trarre in inganno. Sono calciatori nel mirino di club più ambiziosi e hanno fame"