Questo inverno sembra quello giusto: Casadei potrebbe lasciare il Chelsea. Ma la concorrenza è agguerrita e la Fiorentina..

Con l’avvicinarsi della finestra di calciomercato invernale, tornano in auge tutta una serie di nomi che la scorsa estate sono stati piu volte accostati alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Con l’infortunio di Amir Richardson, che sarà costretto a restar fuori almeno per un mese, la società gigliata è ufficialmente alla ricerca di un centrocampista per rinfoltire la mediana. E come spesso è accaduto negli ultimi anni, uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza viola è quello di Cesare Casadei.

Il centrocampista classe 2003 con l’Under 21 di Nunziata è un vero e proprio schiacciasassi, di fatto strappando la titolarità al viola Bove, ma con la maglia del Chelsea non riesce ad affermarsi: con i Blues ha giocato solamente quattro partite tra la Conference League e la Coppa di lega inglese. E per questo motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà di cambiare aria non è mai stata chiara come adesso. Il centrocampista ex Inter però non interessa soltanto a Daniele Pradè, risultando sulla lista dei preferiti di alcuni di molti club italiani ed europei.

In cima alla lista sembra esserci il Monza di Adriano Galliani, in quanto sarebbe una delle principali richieste di Nesta. In seconda posizione ci sono anche Como e Genoa, che nelle scorse settimane hanno chiesto informazioni su di lui. Quello che appare chiaro è che il centrocampista lascerà il Chelsea a gennaio per giocare di più, anche se sembra che i Blues nn abbiano intenzione di privarsene a titolo definitivo. L’unica offerta pervenuta a Stamford Bridge è quella del Feyenoord, che ha messo sul piatto oltre 20 milioni di euro.