Fiorentina in vendita? Il tormentone riparte. Ma la proprietà risponde: "Solo voci infondate"

Nelle ultime ore è tornata a circolare la notizia secondo la quale la Fiorentina sia di nuovo in vendita. Non solo, Rocco Commisso avrebbe incaricato una banca d’investimento di testare il terreno per la possibile cessione del club.

“Voci incontrollate e infondate”

Sull'argomento ritorna stamani La Nazione, dove si legge il fatto che la proprietà ha bollato queste voci come incontrollate e infondate. In una nota informale il club ha ricordato quanto detto da Rocco Commisso non più tardi di un mese fa: “Oggi più che mai il mio legame con questo club e questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni”.

Dopo la morte di Barone è ripartito il tam tam

Erano quelli i giorni del cordoglio per la morte di Joe Barone. Nel frattempo la società ha provato a riorganizzarsi dando più poteri ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè. Ma è chiaro che questo tipo di voci sulla futura cessione si siano moltiplicate da quando è venuto a mancare quello che era il motore interno della Viola.