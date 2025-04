La Fiorentina passa indenne la gara contro l'Atalanta. Il Giudice Sportivo ferma un difensore del Milan contro i viola

Da poco rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della trentesima giornata di Serie A. Nessuna sanzione o squalifica, che passa indenne il turno di gara contro l'Atalanta. Confermato invece un torno di stop a Alejandro Jimenez del Milan, che contro il Napoli ha collezionato il suo quinto cartellino giallo e dunque salterà il match contro la Fiorentina.

Questo quanto si legge nel comunicato:

Squalifica per una giornata effettiva di gara per: JIMENEZ SANCHEZ Alejandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).