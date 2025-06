Summit di mercato fissato tra la Fiorentina e il Genoa a metà della prossima settimana per parlare di Albert Gudmundsson. Sul piatto il futuro del giocatore a Firenze, con un riscatto fissato a 17 milioni che la società viola non ha intenzione di pagare. Si proverà a trattare, cercando uno sconto e sicurezze su un processo giudiziario che vedrà il responso essere definitivo solo a campionato inoltrato.

L'incontro potrebbe essere quello decisivo. E in caso Gudmundsson dovesse viaggiare lontano da Firenze alla finestra si è affacciato anche il Bologna di Italiano e Sartori, con l'ex allenatore viola che lo segue fin dai tempi dell'avventura in Toscana. La duttilità e il talento dell'islandese farebbero comodo ai rossoblù, che non sono gli unici sul giocatore. Ci sono infatti anche Roma e Atalanta. Ma tutto passa dall'incontro della prossima settimana tra i viola e il Grifone.