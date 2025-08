Un paese (quasi) tutto tinto di viola...ed è in provincia di Grosseto. "Tutti insieme viviamo la passione per la Fiorentina"

Tirli è una frazione del Comune di Castiglione della Pescaia (in provincia di Grosseto) che conta 200 abitanti. All'interno di questo paese c'è anche il Viola Club Tirli che ha, pensate, 134 iscritti. Un caso molto particolare dunque.

“Siamo tinti di viola in ogni angolo”

“Negli anni siamo riusciti a mettere insieme un numero considerevole di iscritti – racconta il presidente del VC, Alessandro Cini, al Corriere di Maremma – tanto da diventare una delle realtà più conosciute della Toscana, fieri di rappresentare il nostro piccolo paese, ormai tinto di viola in ogni angolo”.

“Tutti insieme con la passione per la Fiorentina”

E poi: "Siamo presenti al 'Franchi' e alle trasferte europee, partecipiamo alle trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla Fiorentina, produciamo il nostro merchandising. Il club è nato nel 2020/2021 dalle ceneri dal vecchio Viola Club in Maremma e siamo sempre cresciuti: ovviamente tra gli iscritti non abbiamo solo tirlesi ma anche persone che vengono in vacanza qui o hanno una casa a Tirli. L'obiettivo comune è sempre lo stesso: riunire un bel gruppo per vivere tutti insieme la passione per la Fiorentina".