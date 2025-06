Tuttosport: Dal blitz a Firenze al riscatto...

Su Tuttosport in edicola oggi ci sono articoli che riguardano la Fiorentina, in parte o completamente.

Pagina 21

Qui leggiamo: “Biraghi, dal blitz a Firenze al riscatto”. Occhiello: “L'ex capitano viola è andato alla festa della Curva Fiesole”. Articolo che inizia così: “Quando in campo e fuori un giocatore ha incarnato per anni i valori in cui si rispecchiano Firenze e i suoi tifosi, il legame è destinato a non spezzarsi”.

Pagina 23

Il tema allenatore in primo piano: “Fiorentina, ansia panchina”. Ovvero: “La società viola, che puntava forte su Pioli, rischia di dover cambiare tutti i programmi se il tecnico sarà scelto per guidare la Nazionale”.