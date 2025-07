A lungo accostato anche a un papabile ritorno in Serie A, il centrale slovacco David Hancko, passato anche dalla Fiorentina, sembrava ormai a un passo dal trasferirsi in Arabia portando nelle casse del Feyenoord circa 40 milioni di euro. Tuttavia, non è stato accolto come credeva.

A riportarlo è Cronache di Spogliatoio: l'Al-Nassr, ex squadra di Pioli e attuale squadra di Cristiano Ronaldo, sta svolgendo il suo ritiro in Austria. Tuttavia, una volta che Hancko è arrivato nella sede austriaca del ritiro, è stato respinto all'ingresso e gli è stato negato il permesso di allenarsi. Una situazione che ha lasciato allibito il centrale e il club olandese, che hanno quindi dovuto fare dietrofront, col club che si è espresso tramite un portavoce, che ha commentato la situazione dicendo di “non aver mai visto niente del genere”. Secondo la stampa olandese, il problema sarebbe da attribuirsi ad alcuni cambiamenti nei vertici dirigenziali del club arabo ad aver bloccato il trasferimento, con Hancko che quindi è tornato ad allenarsi col Feyenoord.