"La Fiorentina sta lavorando molto bene, la preparazione sta andando nel migliore dei modi. Ecco quali sono le strategie di mister Pioli"

Oltre ad Osti, questa mattina hanno parlato anche altri due protagonisti dello staff tecnico di Stefano Pioli: Roberto Peressutti e Alessio Butini. Queste le loro considerazioni a Radio Bruno Toscana:

Butini: “La disponibilità dei ragazzi è massima. Che piacere avere in rosa giocatori di grande livello: aiutano il resto della squadra con la loro esperienza”

Ha iniziato il primo: “Stiamo lavorando molto bene e c'è grande disponibilità da parte dei ragazzi. C’è grande voglia da parte di entrambe le parti di interfacciarsi tra di noi per cercare di raggiungere il prima possibile la migliore condizione fisica possibile”

Ha sottolineato anche quale siano le richieste di Stefano Pioli: ”Ci sono strategie diverse in base al club in cui ti trovi. Il nostro allenatore vuole mettere in campo una squadra sempre pronta sin dall’inizio, non stanca quando affronta gli allenamenti successivi. Che sia sempre particolarmente brillante. Noi come staff cerchiamo di affrontare al meglio queste richieste, e direi che siamo sulla strada giusta”.

Ha poi sottolineato quanto sia importante avere grandi giocatori all’interno di uno spogliatoio: ”La presenza di giocatori d'esperienza è fondamentale perché riescono a condividere ai più giovani il loro vissuto e quindi possono trasmettere esperienze e pareri che aiutano ad alzare il livello di tutto il team. Questo è fondamentale perché riuscire a trasmettere certi concetti è fondamentale, se poi succede dall’interno ancora meglio: questo migliora il livello generale. Come cambia il lavoro con ogni singolo giocatore? Cerchiamo di assecondare il loro vissuto, se hanno certezze pregresse cerchiamo di rispettarle e portarle avanti con la nostra filosofia”.

Butini: “Gestiamo al meglio il gruppo tra campo e palestra. L'obiettivo è farsi trovare pronti per i primi match decisivi”

Anche il secondo ha risposto alle tante domande sullo stato di forma della squadra di Stefano Pioli:

”Siamo molto soddisfatti, la preparazione sta andando nel migliore dei modi: sia a Firenze che qui in Inghilterra. Per adesso stiamo rispettando le tabelle che ci eravamo preposti, il mister è soddisfatto e credo che anche i ragazzi stiamo”

Ha anche aggiunto: “Sia con i lavori in palestra che sul campo riusciamo a gestire il gruppo con grande determinazione e serietà, ma questo credo che valga anche per i ragazzi”.

Ha parlato poi della scelta di giocare tre partite consecutive dopo una settimana intera di lavoro: "Sono state scelte prese con la società. Noi chiaramente siamo contenti di questo e stiamo lavorando anche per soddisfare le richieste del club. Il nostro obiettivo è quello di adattare i lavori del gruppo in base alla programmazione delle amichevoli, adesso dire delle percentuali è impossibile, ma sicuramente il nostro obiettivo sarà quello di essere pronti, e all’altezza della situazione, per le prime partire della stagione”.