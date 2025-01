La Nazione: la caviglia di Colpani cambia tutto

Sul Qs de La Nazione in prima pagina, in taglio basso: “Palla di forza 'Io non mollo'. Domani la Lazio”. A pagina 4 in taglio alto: “Palladino, il week-end più difficile: ‘Gruppo unito, serve una scintilla. Adesso voglio una grande partita Ma domani non è ancora decisiva’”. A pagina 5: “I problemi di formazione. Brutto colpo alla caviglia. A rischio anche Colpani Cataldi sempre in dubbio”, di spalla: “Bistecca? No, sushi Quei p(i)atti di moda e gli affari tira e molla”. A pagina 6: “Le trattative in standby. Affari solo dopo la Lazio. Lunedì giornata di scelte Tutto in una settimana”.