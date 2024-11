Giuseppe Barone: "Per mio padre Firenze era tutto. Nascerà una fondazione in suo nome per aiutare bambini"

Giuseppe Barone, uno dei figli dell'ex dirigente della Fiorentina, Joe, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TGR Toscana.

“Per mio padre Firenze era tutto”, ha detto ricordando il DG viola scomparso lo scorso 19 marzo.

Barone junior ha annunciato che verranno prese alcune iniziative: "Nascerà una Fondazione in suo nome per aiutare bambini, in più vorremmo donare defibrillatori alle scuole calcio".