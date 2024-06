VIDEO: Palladino al Viola Park per firmare il contratto con la Fiorentina

L'allenatore Raffaele Palladino si trova all'interno del Viola Park accompagnato da Michelangelo Minieri l'agente che ha portato avanti la trattativa con la Fiorentina.

Sono questi momenti cruciali della vicenda che lo riguarda perché è in arrivo la sua firma sul contratto che lo legherà al club viola per le prossime due stagioni (opzione probabile per la terza).

Di seguito il video di Sky del suo arrivo al centro sportivo gigliato.