I tifosi del Torino continuano la loro contestazione a Cairo anche contro il Monza: stadio vuoto per 45' - FOTO

Neanche la sosta è riuscita a placare gli animi dei tifosi del Torino nella loro personale protesta verso il proprietario del club Urbano Cairo. In un momento complicato a livello sportivo all'interno dell'ambiente granata pensavano che la sosta fosse un’opportunità per calmare gli animi e lavorare in vista degli impegni futuri, ma al momento la situazione è tutt’altro che sotto controllo: le contestazioni dei tifosi piu caldi del tifo granata nei confronti della società, infatti, non si placano affatto.

Il buon inizio della squadra di Vanoli aveva placato gli animi, ma adesso il clima è testo

Il tifo organizzato del Torino prosegue nella contestazione al presidente Urbano Cairo: sui social è partito il tam tam con l'ultima iniziativa di protesta, 45' con lo stadio vuoto alla prossima partita casalinga, domenica 24 novembre con il Monza. In un momento complicato a livello sportivo per il Torino, le contestazioni dei tifosi nei confronti della società non si placano affatto. Questo il comunicato ufficiale, apparso nelle scorse ore sui social:

"Domenica 24 ritrovo ore 10 sotto la Curva Maratona invitiamo tutti i tifosi granata, che amano il Toro e non tollerano che la nostra storia venga calpestata, ad unirsi ai gruppi organizzati". La contestazione proseguirà ad inizio gara: "Ci sposteremo sotto la tribuna per contestare questa società indegna, lasciando lo stadio vuoto per 45 minuti - è scritto nel messaggio - è giunto il momento di dare un segnare forte e far comprendere a Cairo quanto sia detestato dal popolo granata. Successivamente la protesta continuerà all'interno dello stadio. Cairo vattene, il Toro siamo noi!”.