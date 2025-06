La Leggiadra Madonna della seconda semifinale del calcio storico è una fiorentina doc. Ecco di chi si tratta

È la pugile professionista Martina Righi la Leggiadra Madonna della seconda semifinale del Calcio Storico Fiorentino. Oggi ha sfilato con emozione nel corteo che ha attraversato il centro di Firenze fino a Santa Croce. La giovane atleta, fiorentina doc, ha raccontato le sue sensazioni a margine dell’evento: “È un’emozione grandissima, essendo nata e cresciuta a Firenze e avendo sempre seguito il Calcio Storico. Per me è un grandissimo onore e orgoglio ricoprire questo ruolo, che ha un forte valore simbolico”.

La sua opinione sul calcio storico

“Il Calcio Storico non è solo sport, è tradizione, identità e sacrificio. E dietro ogni calciante vedo gli stessi valori che mi hanno formato sul ring: disciplina, impegno, rispetto. Come atleta, so bene cosa vuol dire allenarsi duramente per onorare un momento come questo”.