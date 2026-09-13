La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Andreazzoli ritrova Croci dietro a Jallow
Torna in campo la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli per la quarta giornata del campionato Primavera 1 nel derby toscano contro l'Empoli.
Le scelte
Andreazzoli sceglie il 4-2-3-1 con Fei in porta. Difesa confermata. C'è Bianchini in mediana con Bonanno. Davanti torna Croci, che farà reparto con Forte e Mazzeo alle spalle del solito Jallow.
La formazione ufficiale
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei, Corduneanu, Turnone (C), D. Beldenti, Perrotti, Bonanno, Bianchini, Forte, Croci, Mazzeo Jallow.
💬 Commenti