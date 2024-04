"Nessuna programmazione, solo buffonate": a Napoli scoppia la contestazione per De Laurentiis. Nel mirino anche la squadra e una parte di stampa

Se a Firenze il clima è quantomeno deluso dopo la prestazione della Fiorentina sul campo del Viktoria Plzen, a Napoli le cose non vanno meglio e anzi si potrebbe parlare di una vera e propria contestazione. I tifosi partenopei hanno diffuso un volantino firmato Curva A e Curva B, con una dura invettiva contro il presidente Aurelio De Laurentiis.

La dura critica a De Laurentiis

“Eri simpatico quando scappavi in motorino, ma adesso ti è cascato di mano il tuo filmino”. Inizia così il volantino, nel quale poi si legge: “Dopo un anno da incorniciare e dal quale ripartire, il tuo ego smisurato a portato a sminuire un ambiente intero, un popolo che dalla fine dell'estate osserva e ascolta solamente pagliacciate. Nessuna programmazione, solo buffonate”.

Nel mirino anche squadra e giornalisti

Non mancano poi le critiche alla squadra: “In questo campionato non ci avete mai onorato. Siete arrivati da perfetti sconosciuti e non siete stati grati a chi vi ha reso fortunati, quando già passato maggio siete andati alla ricerca del vile denaro". Nel mirino anche la stampa locale: “Troppe penne prezzolate in tribuna, accomodate asservendo fedelmente come piace al presidente senza nulla proferire sul problema ormai latente”.