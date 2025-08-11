Dall'Albania si fa un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina, ma la cifra chiesta dal club di appartenenza è alta
Come scrive Telegrafi, portale albanese, la Fiorentina starebbe seguendo l'attaccante Mirlind Daku di proprietà dal Rubin Kazan. Il giocatore classe 1998 ha già segnato 5 gol nelle prime 5 partite stagionali e ha da poco rinnovato il contratto con il club russo.
La valutazione
Il giocatore è un perno importantissimo per l'attacco della squadra di Kazan, ma la società russa potrebbe lasciarlo partire per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.
Ci sono stati contatti
Come scrive il portale, Pradè avrebbe già avuto dei contatti con l'agente dell'attaccante, Shkumbin Qorrmemeti.
