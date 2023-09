Uno degli episodi da moviola della partita tra Frosinone e Fiorentina è stato quello che si è manifestato nel corso del primo tempo, quando Nzola è stato fermato da Romagnoli nei pressi dell'area di rigore. Nella situazione l'arbitro Fourneau ha deciso di grazie il difensore del Frosinone, non estraendo nei suoi confronti il cartellino rosso per chiara occasione da gol.

A DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato così l'episodio: “Romagnoli viene salvato per la posizione del suo compagno Okoli, che avrebbe potuto recuperare Nzola nel caso in cui non fosse stato messo giù. Non si tratta quindi di chiara occasione da gol”.

Commento che lascia non pochi dubbi, considerando che l'arbitro Fourneau non solo non ha espulso Romagnoli, ma ha addirittura invertito il fischio concedendo punizione al Frosinone per un fallo (inesistente) di Nzola. Insomma, possiamo sindacare sulla chiara occasione da gol ma la Fiorentina avrebbe dovuto avere perlomeno una punizione dal limite a favore.