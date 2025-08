Brekalo è parte della lunga lista di esuberi della Fiorentina. Spunta l'ipotesi ritorno in patria?

Il calciatore della Fiorentina Josip Brekalo fa parte del lungo elenco di esuberi in casa viola. Tornato dall'esperienza in prestito al Kasimpasa, il croato è alla ricerca di nuovi stimoli, ma fino a questo momento il club non ha ricevuto nessuna offerta per lui. Potrebbe spuntare l'ipotesi di un nuovo ritorno in Croazia.

Interesse per Brekalo dai campioni croati in carica

Secondo quanto riportato da Večernji.hr, il Rijeka -club campione nazionale in carica- sarebbe sulle tracce di Brekalo. L'interesse per il calciatore viola si sarebbe concretizzato proprio in queste ultime ore, in virtù proprio dei buoni rapporti con la Fiorentina: nelle scorse settimane, infatti, Toni Fruk è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Rijeka.