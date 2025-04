Sandro Sabatini consiglia il Milan: "Non abbiate fretta con Camarda, ha bisogno di tempo. Guardate quanto è cresciuto Kean"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini, durante un collegamento con Radio Sportiva, nel commentare la crescita del baby prodigio del Milan Francesco Camarda ha consigliato al club di rossonero di seguire quanto fatto da Moise Kean.

“Con Camarda bisogna fare con calma, la Serie C fa parte del suo percorso di crescita e credo che il Milan non debba aver fretta a portarselo in prima squadra. Oltretutto non mi sembra che in Serie C stia facendo un gol a partita. Fossi la dirigenza rossonera prenderei tempo e gli permetterei di seguire il proprio percorso di crescita magari prendendo spunto da Moise Kean, l’attaccante italiano più in forma del momento”.

"Il Milan dovrebbe prendere spunto dalla gestione avuta dalla Juventus con Kean"

Ha anche aggiunto: “ Moise, se non sbaglio, esordì alla Juventus attorno ai 16 anni, ma giocava veramente poco. Successivamente i suoi primi passi tra i professionisti, i suoi errori e varie esperienze in giro per l’Europa. Adesso è diventato il Moise Kean che tutti conoscono, compresa la nazionale Italiana. Camarda non può ma deve fare lo stesso percorso dell’attuale attaccante della Fiorentina”.