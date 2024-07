Beltran e un'altra estate senza preparazione: e anche Palladino dovrà integrarlo a stagione in corso

Già l'anno scorso il suo arrivo non lo vide sul pezzo da subito, perché con Italiano l'integrazione dei nuovi era sempre un processo lunghissimo e a Firenze Beltran ci arrivò a metà agosto. Oltretutto senza una reale preparazione perché in Argentina a luglio e agosto è piena stagione sportiva.

Con Palladino però l'impatto sarà lo stesso perché l'estate 2024 per lui è e sarà quella delle Olimpiadi e nella peggiore delle ipotesi, l'argentino sarà a disposizione fin troppo a ridosso dell'avvio di stagione. Stavolta sì, senza preparazione e ancora a discorso iniziato: non certo il massimo della vita per una stagione che dovrà dire molto del suo reale valore (e del suo reale ruolo).