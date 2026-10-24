Inter-Fiorentina non sarà importante solo per la classifica: in tribuna è atteso uno spettatore speciale

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha sottolineato come alla sfida di domani tra Inter e Fiorentina ci sarà uno spettatore speciale. Sugli spalti di San Siro, infatti, sarà presente Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, pronto a seguire da vicino diversi giocatori che potrebbero avere un ruolo importante nel nuovo corso azzurro.

Roberto Mancini spettatore speciale della sfida tra Inter e Fiorentina

La presenza di Mancini potrebbe dunque rappresentare uno stimolo ulteriore per i giocatori interisti, chiamati a confermare il proprio rendimento anche in vista dei prossimi impegni internazionali. Nelle ultime convocazioni, le prime del secondo mandato di Mancini, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Francesco Pio Esposito hanno trovato spazio nella lista azzurra. Tre giocatori con caratteristiche differenti, ma tutti considerati importanti per presente e futuro della Nazionale. Attenzione anche a Federico Dimarco, rimasto fuori dall'ultima convocazione per recuperare da un problema al ginocchio.

Fiorentina, da Fagioli a Gnonto: tre giocatori nel mirino del ct

Non soltanto Inter. Mancini seguirà con particolare attenzione anche alcuni elementi della Fiorentina di Paolo Vanoli. Tra questi figura soprattutto Nicolò Fagioli, unico giocatore viola presente nelle ultime convocazioni della Nazionale maggiore. Da monitorare anche Cher Ndour, protagonista con l'Under 21, e Wilfried Gnonto, che proprio Mancini aveva lanciato in azzurro quando aveva appena 18 anni. Per entrambi, la sfida di San Siro potrebbe rappresentare una vetrina importante per rilanciare le proprie ambizioni in Nazionale