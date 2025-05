Era ipotizzabile ma forse si è andati anche oltre le più rosee aspettative: le nove gare di Serie A hanno regalato emozioni in abbondanza. Partiamo dalla lotta Scudetto, dove l'Inter si è fatta raggiungere due volte in casa con la Lazio: vantaggio di Bisseck prima e di Dumfries dopo, doppietta di Pedro (rigore al 90') per il 2-2 finale. Il Napoli però non sfrutta la chance e si ferma sullo 0-0 a Parma: tutto rimandato all'ultima giornata quindi.

In zona Europa, la Juve e la Roma si giocheranno il quarto posto alla 38esima: vittoria per entrambe. I bianconeri hanno battuto l'Udinese per 2-0 grazie a Nico Gonzalez e Vlahovic. Più ampio il 3-1 dei giallorossi con il Milan, con Mancini, Paredes e Cristante e pari momentaneo di Joao Felix.

E veniamo alla Fiorentina: il 3-2 al Bologna serve a raggiungere i felsinei e a tenerli dietro per differenza reti (in parità lo scontro diretto) ma l'Europa League diventa irraggiungibile. A Udine la squadra di Palladino si giocherà le residue speranze di Conference, con la Lazio che ha 3 punti di vantaggio e giocherà con il Lecce all'Olimpico.

Cagliari-Venezia 3-0

Fiorentina-Bologna 3-2

Inter-Lazio 2-2

Juventus-Udinese 2-0

Lecce-Torino 1-0

Monza-Empoli 1-3

Parma-Napoli 0-0

Roma-Milan 3-1

Verona-Como 1-1

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 79, Inter 78, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina 62, Bologna 62, Milan 60, Como 49, Torino 44, Udinese 44, Genoa 40, Cagliari 36, Verona 34, Parma 33, Lecce 31, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.