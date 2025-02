Il Verona perde come la Fiorentina ma Valentini spicca per personalità. E i tifosi lo omaggiano così

Mentre la Fiorentina cade in casa contro la quartultima forza del campionato, il Como, la situazione non sorride più di tanto nemmeno per il prossimo avversario dei Viola. Il Verona, caduto sabato sera a San Siro, è ancora nelle parti basse della classifica, ma c'è un giocatore che si è distinto nell'ultima uscita con il Milan.

Valentini stupisce Verona

Nicolas Valentini, arrivato in gialloblù dopo il prestito dalla Fiorentina, ha stupito i tifosi veneti, che lo hanno persino eletto migliore in campo nel KO contro i rossoneri. L'argentino, arrivato in Italia soltanto da poche settimane, è di proprietà del club di Commisso, che ha scelto però la via della cessione istantanea, anche a seguito della permanenza di Comuzzo.

Con Palladino non c'era più spazio per lui

Palladino, ormai da diverse partite, si sta affidando a Ranieri e Pongracic in difesa, lasciando a sedere l'italiano classe 2005. Insomma, posto anche per Valentini non ci sarebbe stato, ma le sue prestazioni a Verona si stanno alzando di valore. E domenica, al Bentegodi, la Fiorentina ce lo avrà davanti da avversario.