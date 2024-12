Il nuovo proprietario rumeno del Genoa guarda già al mercato in casa sua. E il primo colpo potrebbe essere un ex viola

Il Genoa ha cambiato proprietà: il nuovo presidente rossoblù è Dan Sucu, imprenditore rumeno. E sembra già voler far sentire la sua influenza verso il mercato di gennaio, visto che il primo obiettivo è un connazionale ex Fiorentina.

Genoa modalità Romania? Occhi subito su un ex viola

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Genoa punta Ianis Hagi per rinforzare la batteria di centrocampisti e attaccanti. Il rumeno, ex viola, è in forza ai Rangers e interessa concretamente ai rossoblù. Attualmente vale poco meno di 2 milioni di euro.