L'ultimo ostacolo: un'avventura arrivata al capolinea

Si è evoluta in maniera veloce la trattativa per la cessione di Lucas Beltran. La Fiorentina ha fatto sapere di essere disposta a dare ill proprio via libera all'offerta del Flamengo da 15 milioni di euro complessivi (12 milioni di base fissa più tre di bonus).

Opera di convincimento

Resta però un ultimo ostacolo da superare: far accettare all'attaccante la destinazione brasiliana. Beltran ha sempre messo l'Europa davanti a tutto, anche ad un possibile ritorno in Argentina con il River Plate (che ha provato a sondare il terreno). Il Brasile è un mondo che ancora non aveva preso in considerazione.

Capolinea

Il giocatore ha capito di non essere incedibile per la Fiorentina e la sua avventura in viola sembra essere arrivata al capolinea.