Con un post su Instagram, Costantino Favasuli, giocatore viola che quest'anno ha giocato in prestito alla Ternana, ha salutato così la squadra rossoverde dopo la retrocessione in Serie C:

“Nonostante il finale non sia stato quello che sognavamo, vorrei ringraziare Terni e tutte le persone fantastiche che ho incontrato in questo percorso. Ognuno di voi con una parola, un sorriso o una pacca sulla spalla ha reso la mia permanenza incredibile. Grazie è riduttivo, vi porterò per sempre nel cuore. FORZA FERE”.