La probabile formazione della Fiorentina: si rivede Comuzzo. Turno di riposo per Kean?

Torna l'appuntamento europeo per la Fiorentina, impegnata questa sera sul campo del Celje. I Viola di Raffaele Palladino, che hanno anche il campionato a cui pensare, opereranno un po' di turnover. A differenza della gara di andata con il Panathinaikos, però, non ci sarà Terracciano in porta: De Gea confermato dopo la prestazione superlativa di Milano. Dalla difesa, invece, iniziano i cambi.

Torna Comuzzo, chance per Moreno

Non ci sarà ovviamente Marì, non presente in lista UEFA, dunque tornerà Comuzzo dal 1'. Assieme a lui Pongracic e Ranieri, poiché Moreno lo vedremo sulla fascia destra, per far rifiatare Dodo. Chi non potrà riposare è Parisi, visto l'infortunio di Gosens. In mezzo al campo, proseguono le turnazioni: Adli in cabina di regia, Richardson la mezzala di sinistra e l'altra pedina sarà uno tra Fagioli e Mandragora. Il ballottaggio qua è aperto. Davanti Kean può partire dalla panchina per una volta, così come Gudmundsson. Palladino farà affidamento su Beltran e Zaniolo, entrambi a caccia di minuti e di gol.

Ballottaggio a centrocampo

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Moreno, Fagioli/Mandragora, Adli, Richardson, Parisi; Beltran, Zaniolo. All.: Palladino.