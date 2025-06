Viola Park: Danni seri all'immobile anche se in zona circoscritta. Un'area che resterà chiusa a lungo

Incendio al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina: la novità di ieri sera è che c'è un indagato per incendio colposo ed è un calciatore di 17 anni.

Seri danni

Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per le persone a seguito di questo rogo. Però sono seri i danni all'immobile, ancorché limitati al Padiglione C (che è stato dichiarato inagibile e probabilmente lo sarà per diverso tempo).

Fuoco però limitato ad un'area

Il fuoco è rimasto "compartimentato" nella stanza da cui è partito tutto non diffondendosi perché mobili e stanze sono stati trattati con materiale ignifugo. I vetri però sono stati ‘sfondati’ dal calore e il fumo è così potuto uscire verso l'esterno.

Una conta precisa dei danni ancora non è stato possibile farla a causa del fatto che la zona è a disposizione della magistratura che sta portando ancora avanti le indagini.