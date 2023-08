E dal Basilea potrebbe giungere alla Fiorentina l'alternativa a Dodô

Potrebbe esserci un futuro alla Fiorentina per Dan Ndoye, terzino classe 2000. Secondo quanto riportato da FCBaselnews, l'esterno destro del Basilea avrebbe già raggiunto un accordo personale con il club viola (disponibilità data anche a Bologna e Torino in Italia) per il trasferimento.

Manca però quello tra società, perché il Basilea vuole dieci milioni di euro per il suo cartellino. Da considerare ancora in gioco oltre alle squadre già citate, anche il Fulham.

Ndoye gioca a destra laddove la Fiorentina ha perso Venuti (in scadenza di contratto) e dove potrebbe dunque essere un'alternativa a Dodô.