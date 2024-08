Un’eccellente Iapichino parte benissimo alle Olimpiadi di Parigi: Arriva la qualificazione in finale per la fiorentina con un'ottima misura

Un grande secondo salto, che col punteggio di 6.87 dà a Larissa Iapichino la qualificazione alla finale del salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024. La saltatrice in lungo fiorentina centra la finale con grande personalità e qualità, e soltanto la campionessa americana Tara Davis ha fatto oggi meglio di lei, con 6.90.

“È bellissimo essere qui alle Olimpiadi, non è stata una gara facile ma…”

La Iapichino ha parlato alla Rai dopo il risultato raggiunto: “Oggi non è stata una gara facile e i risultati di altre ragazze molto quotate, che avevano nelle corde certi punteggi, lo dimostrano. Ci sono vari aspetti, ma sono molto felice della mia qualificazione, devo dire che il lavoro. Sono stata già contenta di essere qui all’Olimpiade, una realtà del tutto diversa dalle altre competizioni, per me è già bellissimo tutto questo”.

“Non vedo l’ora di dire la mia in finale”

“Il mio obiettivo di oggi è stato ampiamente raggiunto, mi ero prefissata di fare almeno 6.75. La finale è tra due giorni, si riparte da zero e saranno tutte super agguerrite, non vedo l’ora di dire la mia”.