Saputo riporta il Bologna in Europa e la città lo omaggia: il sindaco propone di conferire la cittadinanza onoraria al presidente rossoblù

Nei risultati del Bologna di Thiago Motta, oltre alla mano di Sartori, gran parte dei meriti sono del presidente Joey Saputo. Dopo quasi 10 anni di presidenza l’italo americano ha deciso di investire sulle persone giuste, di fatto riuscendo a sbaragliare la concorrenza riuscendo probabilmente a “piazzare” i rossoblu nella prossima edizione della Champions League.

E per questo motivo nella giornata di oggi il Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha proposto il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Bologna. Ad annunciarlo è stato il Comune di Bologna con un comunicato, precisando che la proposta passerà ora al voto del consiglio comunale.

Questo il commento del primo cittadino del capoluogo emiliano riportate da Ansa.it: “Il legame di Bologna con Joey Saputo passa sicuramente dall'impegno e dalla passione con la quale guida il Bologna fc, che vede in questa stagione il coronarsi di tanti sacrifici e determinazione. Ma non si ferma solo a questo. Nei dieci anni dal suo arrivo in città Saputo ha imparato a conoscere ed amare Bologna”.

Ha poi aggiunto: ”Ne sono testimonianza i suoi periodi di permanenza in città sempre più lunghi e l'attenzione che rivolge a tante iniziative del nostro territorio. Per questo ho proposto al Consiglio comunale di concedere a Saputo la cittadinanza onoraria, come riconoscimento del suo essere pienamente parte della nostra comunità. Un imprenditore di valore, un amico e cittadino bolognese a pieno titolo”.