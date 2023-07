Squadra Under 23, un progetto che la Fiorentina realizzerà ad una condizione...legata al Viola Park

Quello della squadra Under 23 è un progetto che, pian piano, potrebbe prendere sempre più piede in Italia. Seguendo l'esempio della Juventus, anche altre società si stanno muovendo e tra queste c'è la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, è confermata l'intenzione da parte del club viola di costruire la squadra under 23 in vista della stagione 2024/2025… ma ad una condizione.

Ovvero, che tale formazione possa giocare le proprie partite casalinghe all'interno del Viola Park. Se questo non sarà possibile, la squadra Under 23 non si farà. La speranza è che il campo principale, quello denominato “Stadio Curva Fiesole” su cui affacciano sia la tribuna omonima sia la tribuna Davide Astori, possa essere omologato per la Serie C.

Nel frattempo il suddetto stadio è dotato di omologazione secondo i criteri della UEFA, il che lo renderebbe utilizzabile per determinate partite come ad esempio il preliminare di Conference League. Un Fiorentina-Twente, ad esempio, volendo si potrebbe giocare anche all'interno del Viola Park.