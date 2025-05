Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato dopo la vittoria contro l'Udinese: “Siamo felici perché siamo arrivati sesti in classifica non succedeva dal 2014. Siamo stati anche tanto sfortunati perché l'anno scorso con il sesto posto eri il primo a fare l'Europa League. Ci abbiamo sempre creduto e meritiamo di festeggiare nello spogliatoio”.

E poi: “Sono qua da quando ho 14 anni, siamo veramente una grandissima famiglia che dà tutto per questa maglia. Devo fare i complimenti a tutti questi ragazzi che hanno dato un'anima. E' iniziato un nuovo ciclo ed iniziarlo così è fantastico”.

Inoltre: “Confronto con i tifosi? Noi abbiamo festeggiato mentre loro erano così, così, ci dispiace. Abbiamo raggiunto un bel traguardo e credo che da luglio si creerà un gruppo tra noi e la curva. Siamo noi i primi che volevamo fare uno step in più. Volevamo anche noi andare in Champions o in Europa League…però sono tre anni che giochiamo in Conference League, ci andrà bene un anno: vogliamo vincere il trofeo per noi stessi e per i tifosi, perché sono troppi anni che non riusciamo a farlo”.