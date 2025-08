L'ex esterno d'attacco della Fiorentina Nicolas Gonzalez, ora in forza alla Juventus, è sempre più al centro delle trattative di mercato. Infatti, secondo quanto riferito poco fa da Sky Sport, dopo la risposta dell'Atalanta che ha rifiutato l'offerta dei nerazzurri per Ademola Lookman, il club nerazzurro non sembra intenzionato a rilanciare per il nigeriano e si guarda intorno a caccia di possibili alternative.

Le alternative dell'Inter

I nomi gettonati al momento sono due: il primo è esattamente Gonzalez della Juventus, che costa intorno ai 20 milioni di euro. Il secondo è Christopher Nkunku del Chelsea. Nei prossimi giorni potrebbero esserci aggiornamenti riguardo al possibile trasferimento dell'ex viola.

Gonzalez e l'amichevole pareggiata

Nell'amichevole contro la Reggiana di oggi pareggiata dalla Juventus per 2-2 Gonzalez, secondo quanto riferito da Tuttosport, è sembrato totalmente disorientato e deconcentrato dal calcio mercato, tanto da non chiedere quasi mai la palla e accendersi soltanto ad intermittenza.